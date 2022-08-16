محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ وذلك لتقدُّمهم لإحدى مؤسسات نقل المعتمرين بمستندات مزوَّرة. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر “شرطة جازان” تطيح بـ14 مخالفًا لتقدُّمهم لمؤسسة لنقل المعتمرين بمستندات مزوَّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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