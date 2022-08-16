شاهد .. سقوط شاب مصري في حفرة عمقها 15 متراً أثناء بحثه عن الآثار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أظهر مقطع فيديو، لحظة إنقاذ منقب عن الآثار بعد سقوطه في حفرة عمقها 15 مترا منذ بقرية برقاش في محافظة الجيزة بمصر.
وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشاله، وذلك بعد أن سقط العامل في حفرة عميقة خلال التنقيب مع مجموعة من الأشخاص عن الآثار فروا من موقع الحادث.
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