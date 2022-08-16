مصر تعرب عن تعازيها للسودان في ضحايا الفيضانات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للسودان حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مؤخرًا عددًا من الولايات السودانية، وأدت إلى وفاة وإصابة عشرات من المواطنين وخلفت خسائر مادية كبيرة.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان اليوم، تضامن مصر مع السودان في هذا المُصاب الأليم، معربة عن ثقتها في قدرة السودان وشعبه على تجاوز تلك الأزمة.
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