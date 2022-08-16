محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قامت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بتوزيع المظلات لقاصدات البيت الحرام لحمايتهن من أشعة الشمس في صحن المطاف. وأبانت سعادة الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بن محمد الجفير بأن منسوبات الوكالة يقمن بتوزيع المظلات على قاصدات البيت العتيق في بادرة إنسانية نبيلة للتخفيف عليهن من أشعة الشمس أثناء تأديتهن للمناسك التعبدية بروحانية. واختتمت الجفير رافعة موفور الشكر لسعادة وكيل الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي على اهتمامها وحرصها؛ لتفعيل مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية والتي هي تنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام-حفظه الله- في ضرورة تجويد المنظومة النسائية والإرتقاء بها بما يتوائم مع تطلعات القيادة الرشيدة-أيدها الله- في ايصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين. Advertisements أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام توزع المظلات على قاصدات البيت الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.