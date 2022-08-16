“الأهلي” يفوز وديًا بثنائية نظيفة أمام “جدة” (صور)

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فاز فريق الأهلي بثنائية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعته مساء اليوم (الثلاثاء) بنظيره جدة.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق الأهلي كالتالي: ياسر المسيليم، علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي، فرانك كوم، محمد المجحد، علي الأسمري، عبدالله المقرن، سلمان المؤشر ويوسف عبدلي.
وشهدت المباراة مشاركة كل من: محمد الربيعي، فيليب، هاني الصبياني، طلال عبسي ومحمد خبراني وخروج ياسر المسيليم، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي، عبدالباسط هندي وعلي مجرشي.
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Source akhbaar24
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