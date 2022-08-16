هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة

︎ . المناطق_متابعات أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، وفقاً للشروط و للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: 1.باحث قانوني أول المؤهلات والخبرات بكالوريوس في القانون الماجستير في القانون الشهادات المهنية المجالات ذات الصلة مجال الشؤون القانونية الخبرة أكثر من 4 سنوات من الخبرة

1.مسؤول المشتريات الرئيسي بكالوريوس في إدارة الأعمال الماجستير في إدارة الأعمال أكثر من 4 سنوات من الخبرة 3.برنامج بناء الكفاءات معايير وشروط برنامج بناء الكفاءات: سعوديـ/ـة الجنسية. الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المحددة. المعدل التراكمي 4 من 5 أو 3.20 من 4 أو ما يعادل ذلك. ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 لمرحلة البكالوريوس (بشرط عدم مضي أكثر من سنتين على التخرج)، وألا يتجاوز عمر المتقدم 27 لمرحلة الماجستير (بشرط عدم مضي أكثر من سنة على التخرج). إتقان اللغة الإنجليزية وفق الآتي: TOFEL (Paper): 500 | IELTS: 5 | STEP: 83 أو ما يعادلها. اجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القبول. التفرغ التام. إرفاق الوثائق المطلوبة (الهوية الوطنية – سيرة ذاتية حديثة – وثيقة التخرج أو السجل الأكاديمي – وثيقة معادلة الشهادة الجامعية في حال كانت الدراسة خارج المملكة). طريقة للتقديم : وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا) ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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