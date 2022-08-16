المسحل: لم يُحالفنا الحظ بذهبية التضامن الإسلامي.. وسنُسخر كل الإمكانيات لباريس 2024

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قال رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، إنه سيتم توفير كافة الإمكانيات للمنتخب الأولمبي للوصول إلى أولمبياد باريس المقبل 2024.

وغردّ المسحل، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الثلاثاء):”الحمدلله والشكر لله دائمًا لم يحالفنا الحظ بالتتويج بالذهب في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، لكننا وفقنا بفضل الله في تهيئة جيل جديد وبداية مميزة نسعى من خلالها لتحقيق الاستمرارية وتسخير كافة الإمكانيات لهذا الجيل للوصول إلى أولمبياد باريس 2024″.

وأتم رئيس اتحاد الكرة تغريدته بقوله:”شكرًا لأبطالنا، فخورون بكم”.

الحمدلله والشكر لله دائمًا.

لم يحالفنا الحظ بالتتويج بالذهب في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، لكننا وفقنا بفضل الله في تهيئة جيل جديد وبداية مميزة نسعى من خلالها لتحقيق الاستمرارية وتسخير كافة الإمكانيات لهذا الجيل للوصول إلى أولمبياد باريس 2024.

شكرًا لأبطالنا، فخورون بكم

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