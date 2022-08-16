القبض على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود لتقدمهم بمستندات مزورة لإحدى مؤسسات نقل المعتمرين

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة جازان، القبض على عدد من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية. وتمكنت الشرطة من القبض على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وذلك بعد تقدمهم لإحدى مؤسسات نقل المعتمرين بمستندات مزورة. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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