︎
.
المناطق_حائل
نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشراكة مع مجلس شباب منطقة حائل اليوم ديوانية حوارية بعنوان ” مهارات الاتصال لدى الشباب في ضوء مستجدات العصر ” ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
ويستهدف اللقاء إكساب شباب وفتيات منطقة حائل مهارات الاتصال والحوار، بما ينعكس أثره على أعمالهم وتطوير قدراتهم.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الحوار الوطني ينظم في حائل ديوانية حوارية حول مهارات الاتصال لدى الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.