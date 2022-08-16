مركز الحوار الوطني ينظم في حائل ديوانية حوارية حول مهارات الاتصال لدى الشباب

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المناطق_حائل

نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشراكة مع مجلس شباب منطقة حائل اليوم ديوانية حوارية بعنوان ” مهارات الاتصال لدى الشباب في ضوء مستجدات العصر ” ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

ويستهدف اللقاء إكساب شباب وفتيات منطقة حائل مهارات الاتصال والحوار، بما ينعكس أثره على أعمالهم وتطوير قدراتهم.

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Source almnatiq

