الصندوق السعودي للتنمية يدشن مشروع إمداد المياه الصالحة للشرب لـ5 مدن في ليسوتو

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دشّن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جنوب أفريقيا السفير غير المقيم لدى مملكة ليسوتو، سلطان اللويحان العنقري، بدء أعمال تنفيذ مشروع إمداد المياه الصالحة للشرب لخمس مدن في ليسوتو، وذلك نيابة عن الصندوق السعودي للتنمية، وبرعاية دولة رئيس وزراء ليسوتو مويكيتسي ماجورو.

ويتضمن المشروع، الذي يموّله الصندوق بقرضٍ تنموي ميسّر يبلغ 11.2 مليون دولار، مد أنابيب مياه بطول 210 كلم، وإنشاء 25 محطة ضخ مياه، إسهامًا في رفع مستوى التعاون الإنمائي بين الجانبين، وتطوير خدمات قطاع المياه في ليسوتو.

وثمّن رئيس وزراء ليسوتو جهود حكومة المملكة في دعم القطاعات الإنمائية في بلاده من خلال من خلال الصندوق السعودي للتنمية على مدى السنوات الماضية.

من جانبه، أكد السفير العنقري أن المملكة تهدف من خلال الصندوق السعودي للتنمية إلى دعم قطاع المياه وتنميته في مملكة ليسوتو، عبر هذا المشروع الحيوي الذي يخدم عدة مناطق، لتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان، ما يسهم في مساعدة المستفيدين في الحد من المشقة بجلب المياه والتكاليف المرتبطة بها.



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Source akhbaar24

