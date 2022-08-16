أحمد أبو شايقة: لا يوجد بطالة في مهنة التمريض.. ونحن بحاجة إلى 40 ألف ممرض سعودي

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المناطق_الرياض

أوضح الدكتور أحمد أبو شايقة “البروفيسور الأول في التمريض” أن مهنة التمريض الآن تقريباً 37% من المهنة السعودية.

وأشار خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أنه يعتقد أن الممرضات الجالسين ف البيت ليس إلا بسبب رغبتهم الشخصية في ذلك، فلا يوجد بطالة في التمريض، فالممرض يتشرط في التعيين وفي التخصص، والطلب عليه عالي جداً جداً.

وذكر أنه من الصعب أن طلق لقب أفضل دولة في مهنة التمريض، وأشار إلي أن التعليم في هذه الدول تعليم قديم (الفلبين) ، أن عدد السكان له علاقة كبيرة، ونظرتهم للعمل المهني في هذه الدول.

وأشار أن السعودية بحاجة إلي 40 ألف ممرض سعودي لتغطية العجز الموجود.

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Source almnatiq

