دراسة: العنب يحمي من الخرف ويخفض الكوليسترول

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أثبتت دراسة أن تناول العنب يشكل تأثيراً إيجابياً على الصحة، خاصة الأشخاص الذين يتناولون وجبات غنية بالدهون.

واكتشف الباحثون أن مضادات الأكسدة الموجودة في العنب تحمي الدماغ من الإصابة بالخرف عن طريق تحسين وظيفة الخلايا العصبية، بحسب دراسة نشرتها مجلة فوربس الأمريكية.

كما أكدت دراسة أخرى أن تناول العنب يمكن أن يقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، فيما أظهرت دراسة ثالثة أن العنب يمكن أن يسرّع من حرق السعرات الحرارية عن طريق المساعدة في زيادة التمثيل الغذائي.

وأجرى باحثون من جامعة “ويسترن نيو إنغلاند” جميع الدراسات على الفئران التي تمت تغذية قسم منها بأنظمة غنية بالدهون تستهلك عادة في الدول الغربية، بينما منح نصف الفئران العنب فقط.

وبعد مقارنة الباحثين بعد ذلك صحة الدماغ والكبد والتمثيل الغذائي للفئران التي تم إعطاؤها مكملات العنب مع تلك التي غذيت بأطعمة غنية بالدهون، اتضح وجود استجابة تحفيزية يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا.

يذكر أن العنب غني بالمواد الكيميائية، التي تعزز نمو بكتيريا الأمعاء النافعة، وتخفض نسبة الكوليسترول، ويحتوي كذلك على مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض والسرطانات.



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Source akhbaar24

