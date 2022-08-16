المدينة المنورة.. صاعقة تتسبب في حريق بحديقة عامة

ضربت صاعقة رعدية حديقة الملك فهد في المدينة المنورة، مما تسببت في نشوب حريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان داخل الحديقة. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الحادثة الناجمة عن الحالة المطرية والرعدية في المدينة المنورة منذ أيام.



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