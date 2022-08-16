برامج تطويرية متخصصة بالموارد البشرية في جامعة الأميرة نورة

طرحت إدارة الموارد البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات التطويرية لمنسوبات ومنسوبي الجامعة، من أجل تلبية الاحتياجات التدريبية في المجالات المتعددة للموظفين والموظفات، لرفع نسبة جودة المخرجات وحل المشكلات واكتساب الخبرات والقدرة على التمكين.

وتنوعت البرامج ما بين تطويرية مثل: برنامج السلامة النفسية، المرونة في بيئة العمل، برامج أمن المعلومات، إدارة المشاريع، والإحصاء، وتخصصية مثل: برامج التنمية الإدارية، المحاسبة المالية، برامج القيادات، التنمية الإدارية، تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى السكرتارية والتميز المؤسسي وبرامج الجودة والحوار الوطني والبرامج المهنية.

وتركز الإدارة على دعم الخطط المستقبلية للموظفين، مما يتيح لهم تنمية أدوارهم والتخطيط لمستقبل يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنطلقاتها في تطوير رأس المال البشري والاستثمار به.

والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للموارد البشرية، تسعى إلى سد الاحتياج التدريبي للمتدربين باستخدام استراتيجية التعلم التوليدي ونظريته التي تتضمن التكامل النشط للأفكار الجديدة وربطها بتصورات الخبرات السابقة.

ويُشار إلى أن وحدة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للموارد البشرية، تُعنى بطرح العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالهيئة الإدارية، سعيًا إلى تطوير رأس المال البشري وبناء القدرات الإدارية ومساعدة الموظفين على تطوير مهارات ومعارف مهمة لزيادة كفاءة الإنتاج، وتحقيق التحول الإيجابي في الموارد البشرية، كما يأتي البرنامج انطلاقًا من توجهات الجامعة الاستراتيجية بالاهتمام بموظفيها للارتقاء بمعدلات الإنتاجية الفردية وتكوين مخرجات تنافسية لتحقيق رؤية 2030.