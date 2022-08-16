جامعة الأميرة نورة تختتم معسكر الابتكار

اختتم مركز الابتكار وريادة الأعمال، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، معسكر مسار الابتكار، المقدم لأصحاب الأفكار الابتكارية والمشاريع الرائدة من طالبات ومنسوبي الجامعة.

واخُتتم المعسكر بعرض المشاريع وتقييمها أمام لجنة التحكيم، والتي تتكون من خبراء ومختصين في المجال، وأعلنت لجنة التحكيم عن حصول مشروع (Wrappe) على الاحتضان من معمل كود الرقمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، لتوفير مساحات عمل للمشروع، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه في جميع مراحل المشروع مع امكانية استخدام جميع مرافق المعمل، مثل معمل النمذجة وقاعات الاجتماعات، والحصول على أدوات ومحفزات رقمية مجانية ومُخفّضة أهمّها: اكتساب عضويات في أكبر شركات ريادة الأعمال في العالم، كذلك الحصول على محفزات وأدوات رقمية من منصات عالمية بالشراكة مع وزارة الاتصالات.

وفيما يخص المشاريع الفائزة فقد حاز على المركز الأول مشروع (nourahonline) وهو عبارة عن خدمات طالب (عن بعد) خاص بجامعة الأميرة بنت عبد الرحمن لخدمة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس، فيما حصل على المركز الثاني مشروع (رصين) وهو عبارة عن منصة واحدة تضم جميع احتياجات رواد الأعمال من دراسة جدوى، واستراتيجيات تسويقية، وغيرها الكثير من الخدمات، جميعها تصب في تطبيق واحد بسعر مميز، وحصد المركز الثالث مشروع (عذق) وهو عبارة عن أداة عملية وآمنة بوزن خفيف تساعد على قطف التمور، وتهدف إلى تسهيل حياة أصحاب مزارع التمور وكبار السن، وإيجاد حل خلال مرحلة الجني.

وتضمن المعسكر ثلاثة مراحل: أولها التعرّف على آليات تحديد المشكلة والقيمة المضافة وابتكار الحلول للمشاكل التي تواجه المجتمع، وتركز المرحلة الثانية على تطوير بناء فريق العمل وبناء نموذج العمل، بينما يأتي النمو والانطلاق في السوق بالمرحلة الثالثة.

ويشار إلى أن المعسكر يهدف إلى معرفة ثقافة الابتكار والاختراع، والتعرّف على أنماط الدماغ البشري، والإلمام بمجال الملكية الفكرية، والقدرة على تشكيل فريق العمل بشكل تكاملي، وبناء النموذج الأولي وتطويره، وبناء الخطة التسويقية والتنفيذية، بالإضافة إلى صقل مواهب المشاركين وتحفيزهم على الابداع والابتكار وزيادة الوعي حول ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ونشر وتعزيز هذي الثقافة في الجامعات.