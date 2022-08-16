ارتفاع عدد ضحايا السيول في السودان إلى 75 قتيلا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 75 قتيلا فيما تضررت آلاف المنازل. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني العميد عبدالجليل عبدالرحيم إن السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد أودت بحياة 75 شخصا وتسببت في تدمير نحو ثمانية آلاف منزل وألحقت أضرارا جزئية بنحو 15 ألف منزل في أنحاء البلاد كافة. ويشهد السودان أمطارا غزيرة أدت إلى حدوث سيول وفيضانات شملت ولايات نهر النيل وشمال كردفان وسنار والجزيرة والنيل الأبيض وكسلا والقضارف. أخبار قد تهمك

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