شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الهلال يوافق على رحيل نجمه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وافق مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، على رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يوافق على رحيل الطريس

وأعطى مجلس إدارة نادي الهلال، الضوء الأخضر لـ فواز الطريس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المقرر أن يرحل الطريس عن صفوف الهلال في الصيف الجاري، على سبيل الإعارة، ولكن لم يتم الكشف فريقه الجديد حتى الآن.

وكانت إدارة الهلال، رفضت في وقت سابق رحيل اللاعب، وذلك بسبب انتظارها لمعرفة الرد على طلبها المقدم إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية محمد كنو، لاعب الوسط.

كما أرجأت رحيل اللاعب، لحين الاطلاع على تقرير الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني، حول اللاعبين المشاركين في معسكر الإعداد في مدينة بيرمنجهام البريطانية.

والجدير بالذكر أن الطريس، كان خاض تجربة خارج أروقة الهلال، بالانتقال إلى الفيحاء في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.