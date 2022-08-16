«صيف أبها».. تجربة فريدة من المغامرة والخيال

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ويشارك طهاة عالميون من دول مختلفة، جاؤوا ليستعرضوا إبداعاتهم الساحرة في «سما أبها»، إلى جانب «منطقة الكرنفال والمغامرات»، ذات الآفاق الابتكارية والتقليدية المتنوعة، و «منطقة الأطفال» التي تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة بين اللعب والتعلم والترفيه، ومناطق التسوق والبيع بالتجزئة، لمنتجات المنطقة وصناعاتها المختلفة التي اشتهرت بها.ويتميز برنامج «صيف السعودية» هذا العام بالخيارات المتنوعة المطروحة أمام السياح التي تلبي تطلعات كافة الشرائح ومختلف الأعمار، حيث الفعاليات الجبلية والأجواء الباردة في مرتفعات عسير، والتي يأتي من ضمنها مهرجان «صيف أبها»بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات البحرية الشيقة على سواحل البحر الأحمر في مدينة جدة، مع باقة متنوعة من التجارب والأنشطة والمغامرات، والتي تقدم بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص، الذي يقدم هذا العام تنوعاً هائلا يلبي تطلعات كافة الأذواق، علاوة على خصومات وعروض هي الأكبر والأكثر تنوعا، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق والتنقل وتنظيم الرحلات.
وتتيح «روح السعودية» للزوار والسياح الاطلاع على كافة العروض والخصومات والبرامج التي تناسب العائلات والأفراد والتطلعات المختلفة، وذلك عبر تطبيق «روح السعودية»، والموقع الالكتروني (visitsaudi.com)، المتاح بثمانِ لغات، بالإضافة إلى إمكانية الحجز والتواصل مع مقدمي الخدمة والدفع بكل يسر وسهولة، كما يمكن التواصل مع مركز العناية بالسياح(930)، والذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملاحظات.
برنامج «صيف أبها»:
- يمتاز بالخيارات المتنوعة المطروحة أمام السياح التي تلبي تطلعات كافة الشرائح.
- تواجد فعال للفعاليات الجبلية والأجواء الباردة في مرتفعات عسير.
- الأنشطة والفعاليات البحرية الشائقة على سواحل البحر الأحمر.
- باقة متنوعة من التجارب والأنشطة والمغامرات بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص.
- فعاليات تقدم تنوعا هائلا يلبي تطلعات كافة الأذواق.
- خصومات وعروض هي الأكبر والأكثر تنوعا، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق.
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