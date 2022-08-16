مشاريع تنموية وتطويرية في عزيزية الخبر

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وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن المشاريع التنموية تشمل تهيئة الشوارع في المخططات السكنية، وردم التجمعات المائية بالعزيزية، مشيرا إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية الرفع المساحي للمواقع التي سيتم العمل عليها. وأكد سعي الأمانة إلى خدمة جميع الأحياء في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية واكتمال الخدمات فيها وفق الاعتمادات المالية اللازمة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس عددا من المشاريع التطويرية والتنموية وأعمال السفلتة في العزيزية بمحافظة الخبر، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني الحالية والمستقبلية في ظل التطورات التي تشهدها المحافظة.وأوضح أمين المنطقة المهندس فهد الجبير أن المشاريع التنموية تشمل تهيئة الشوارع في المخططات السكنية، وردم التجمعات المائية بالعزيزية، مشيرا إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية الرفع المساحي للمواقع التي سيتم العمل عليها. وأكد سعي الأمانة إلى خدمة جميع الأحياء في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية واكتمال الخدمات فيها وفق الاعتمادات المالية اللازمة.

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