ضبط مصنع و3 مستودعات مخالفة لتلويثها البيئة

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وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيانها أمس أن عقوبة تصنيع أو استخدام المواد أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الخاضعة للرقابة في المنشآت الجديدة أو القائمة دون تصريح غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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