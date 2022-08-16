شكرا لقرائتكم خبر برنامج لدعم المواهب المسرحية في الرياض وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس عن تنظيم النسخة الثانية من برنامج «مهارات المسرح المتقدمة» في مدينتي الرياض وجدة، وهو برنامج تدريبي للمحترفين في تقنيات وأساليب المسرح المتقدمة لتطوير قدرات الممارسين والمهتمين في المجال، حيث سيخضع المشاركون فيه إلى دورات تدريبية وورش عمل في بناء الشخصيات والمشاهد المسرحية، ومهارات الإخراج والتمثيل، ويقدمها المدربون فكتور بورك، وإيدن كوندرون.

وتشهد مدينة الرياض بداية البرنامج التدريبي يوم الأحد 4 سبتمبر ويمتد إلى يوم السبت 1 أكتوبر، على أن ينتقل بعدها إلى مدينة جدة بداية من الثلاثاء 4 أكتوبر حتى الاثنين 31 أكتوبر، ويقام على فترتين صباحية ومسائية بمعدل 4 ساعات لكل فترة، مستهدفا بذلك المهتمين بمجال المسرح من عمر 18 عاما وأكثر، إلى جانب الممارسين الحاليين في قطاع المسرح والفنون الأدائية.

ويهدف برنامج «مهارات المسرح المتقدمة» إلى صقل مهارات المتدربين وتطوير أدواتهم المسرحية لدعم وتقوية البنية التحتية للقطاع المسرحي بالمملكة، ورفع مستوى الوعي لدى المتدربين وإتاحة مصادر تعلم مناسبة لمهاراتهم، وتمكينهم على التكامل مع بعضهم البعض طبقا لمهاراتهم في التمثيل والإخراج، كما يسعى البرنامج إلى إثراء الحركة الإنتاجية المسرحية المحلية.

ويندرج البرنامج تحت «مبادرة تطوير المهارات» إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المسرح والفنون الأدائية التي تهدف من خلالها إلى تعريف المجتمع بالمجالات المتخصصة والفنية في قطاع المسرح، وتعزيز قدرات الممارسين لتطوير مواهبهم، وإمدادهم ببرامج تدريب تحوي مجموعة كبيرة من تخصصات المسرح؛ كالتمثيل، الإخراج، التصميم، إدارة المسرح، هندسة الإضاءة، هندسة الصوت، الأزياء، الدراماتورجي، النقد المسرحي، والكتابة المسرحية.

ويمكن للراغبين في التسجيل الدخول على الرابط https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1032/new

أهداف البرنامج:

