شكرا لقرائتكم خبر متاجر متنقلة لتمكين الأفراد في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر منصة «بلدي» أطلقت أمانة الطائف خدمات المتاجر المتنقلة لدعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع.

وأوضحت الأمانة أن الهدف من ذلك خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل؛ وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر المنصات الرسمية، حيث تسهم الخدمات المقدمة في القضاء على التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة وتوفير بيئة آمنة ومنظمة.

وبينت الأمانة أن الخدمة تتيح للأفراد (إصدار أوتعديل أو إلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل/ إصدار أو تعديل أو تجديد أو إلغاء رخصة عربة متنقلة). كما يشترط للاستفادة من هذه الخدمات أن يكون المتقدم بطلب الخدمة سعودي الجنسية، لا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون موظفا حكوميا.