الجامعات السعودية تقترب من دخول نادي الـ100 عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما لم يفصلها عن الدخول ضمن أفضل 100 جامعة في العالم سوى 21 مركزا، ارتفع عدد الجامعات السعودية في التصنيف العالمي للجامعات «شنغهاي» لعام 2022 إلى 7 جامعات سعودية مقارنة بـ4 جامعات في عام 2019 ، حسب آخر نسخة من التصنيف.

وجاءت نتائج التصنيف مؤكدة استمرار النجاحات التعليمية التي تعكس المجهودات التي تم بذلها والتميز الذي تحققه منظومة التعليم والجامعات في المملكة خلال السنوات الماضية، مما أسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية2030.

وحققت الجامعات السعودية مراكز متقدمة، من بينها المركز 121 عالميا الذي حققته جامعة الملك سعود متصدرة بذلك الجامعات السعودية، تلتها جامعة الملك عبدالعزيز التي حلت في المركز 149 عالميا.

وكشف التصنيف عن تقدم في مراكز جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة الطائف وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك خالد منذ دخولها التصنيف لأول مرة العام الماضي، كما دخلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في التصنيف لأول مرة هذا العام. وعلى نفس الصعيد تقدمت جامعة الملك خالد 200 مركز في تصنيف شنغهاي، حيث حصلت على المركز601 على مستوى العالم.

وأوضح المشرف على وحدة التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور سامي الشهري أن معايير التصنيف الأربعة يتفرع منها عدة مؤشرات، تشمل قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل، أو ميداليات عالمية في بعض التخصصات الأكاديمية، وعدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو ميداليات عالمية في بعض التخصصات الأكاديمية، إضافة إلى قياس عدد الاستشهادات لأعلى الباحثين في قاعدة بيانات Thomson Scientific، وعدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات العلوم والطبيعة (Nature & Science)، وعدد الأبحاث المشار إليها في دليل النشر العلمي SSIE ودليل النشر للعلوم الاجتماعية SSCI.

ويعد تصنيف شنغهاي أحد أهم ثلاث جهات للتصنيف، إضافة إلى كيو أس والتايمز الذي رغم تباين معاييره إلا أن الجامعات السعودية حققت فيهما ارتفاعاً ملحوظا بــ16 جامعة في ‫تصنيف QS‬ العالمي للجامعات 2023م مقارنة بـ9 جامعات في العام 2019م، و22 جامعة في ‫تصنيف «التايمز البريطاني» للجامعات ذات التأثير في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2022م؛ مقارنة بـ 3 جامعات سعودية في عام 2019م.​

جامعات المملكة في تصنيف شنغهاي:







تقترب من الدخول في أفضل 100 جامعة عالمية



وصول جامعة الملك سعود للمركز 121 عالميا



جامعة الملك خالد تتقدم 200 مركز بالتصنيف



التصنيف السعودي خلال 5 سنوات





2022 7 جامعات



2021 6 جامعات



2020 4 جامعات



2019 4 جامعات



2018 4 جامعات



الجامعات المدرجة في التصنيف:





جامعة الملك سعود ..121



جامعة الملك عبدالعزيز ...149



جامعة الملك عبدالله ...284



جامعة الطائف ... 413



جامعة الملك فهد للبترول ...498



جامعة الملك خالد ... 640



جامعة الأمير سطام ... 817



4 معايير مستخدمة في التصنيف: