إقرار القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين وضوابط تأمين الملابس العسكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.

كما وافق المجلس على ضوابط تأمين الملابس العسكرية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وتناول المجلس خلال الجلسة، مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية، ورئيس جمهورية كوستاريكا، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه، من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

استقرار المنطقة

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض كذلك تقارير عن تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وقدر المجلس الجهود المبذولة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتعظيم أثره الاقتصادي في الناتج المحلي، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ومن ذلك ما حققه القطاع الزراعي من ارتفاع يعد الأعلى في تاريخه؛ متجاوزا 72 مليار ريال، وبمعدل نمو وصل إلى 7.8 % مقارنة بالعام السابق.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وصندوق التنمية الوطني، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وجامعة الملك عبدالعزيز، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، واتخذ ما يلزم حيالها.

موافقات:







تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في شأن إعداد مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمجلس، وذلك في ضوء اتفاقيات المقر المبرمة بين حكومة المملكة والمنظمات الدولية، واتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم.



تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإطلاق المرصد العربي للترجمة بين وزارة الثقافة في المملكة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



اتفاقان في مجالي توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين حكومتي المملكة وجمهورية بوروندي.



تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ووزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.



تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في المملكة وجمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة ووزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.



تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



ضوابط تأمين الملابس العسكرية، وذلك على النحو الوارد في القرار.



القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.



تجديد عضوية الدكتور عبدالحميد الحرقان (رئيسا)، والدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والدكتورعبدالرحمن الماجد، في اللجنة المنصوص عليها في المادة الـ35 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتعيين الدكتور عبدالعزيز الحمودي، والدكتورعبدالرحمن الأحمري عضوين في اللجنة.



اعتماد الحسابات الختامية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة العامة للمنافسة.



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