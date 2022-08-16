شكرا لقرائتكم خبر نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يتشرف بغسل الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشرف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أمس بغسل الكعبة المشرفة.

ولدى وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، كان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

وفور وصوله إلى المسجد الحرام طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف.

بعد ذلك توجه ولي العهد إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

كما تشرف بغسل الكعبة المشرفة مع ولي العهد، محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور بندر بليلة وسدنة بيت الله الحرام.