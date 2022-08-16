تهيئة 1250 مدرسة للعام الجديد بعسير

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وأفاد مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العمري خلال تفقده أمس عددا من المدارس أن الدور المنوط بمسؤولي ومسؤولات التعليم وطني قبل أن يكون وظيفيا، متطلعا إلى تكامل الأدوار ومضاعفة الجهود لانطلاقة جادة للعام الدراسي المقبل، من خلال إتمام جاهزية نحو 1250 مدرسة للبنين والبنات لاستقبال طلابها وطالباتها ومنسوبيها ومنسوباتها، وتوفير جميع المتطلبات، وتفعيل وسائل السلامة، وتسليم المقررات الدراسية وفق الآليات المتبعة والخطط المزمنة.وتواصل فرق العمل في الإدارة العامة للتعليم ومكاتبها أعمال ترحيل المقررات وتوزيعها، واستكمال أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير التجهيزات التعليمية، وجميع المتطلبات من الكوادر التعليمية والإدارية، والمادية والفنية والتقنية، ومتطلبات الأمن والسلامة المدرسية، بالإضافة إلى إعداد خطة إعلامية للمشاركة في الحملة الإعلامية الوزارية تحت شعار «العالم ينتظرك»؛ للترحيب والاحتفاء بعودة الطلاب والطالبات.
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