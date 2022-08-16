شكرا لقرائتكم خبر إثراء تجربة الزوار بمعرض الكعبة الافتراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة شؤون المعارض والمتاحف معرض الكعبة المشرفة.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر الزهراني أن المعرض يهدف إلى إثراء تجربة الزوار وإبراز جانب جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية قاصديهما، وتعريف المستفيدين بما يقدم من دعم ورعاية وعناية لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن يعرض المعرض وبمناسبة غسل الكعبة المشرفة بعضا من الأدوات التي تستخدم في عملية الغسيل.

من جانبه أشار مدير عام المعارض الرقمية ومدير العلاقات العامة الإعلام بالمعرض ريان المسعودي أن الأدوات المستخدمة في غسل الكعبة المشرفة جميعها من النحاس وصنعت خصيصا لهذه المناسبة المباركة، باستخدام تقنية الواقع الافتراضي السعودي للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.