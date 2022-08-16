«مسك» تضع أقدام الخريجين على طريق الوظائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل برنامج «قمة»، بهدف تمكين الشباب السعودي الموهوب وحديثي التخرج من الجامعات للانطلاق في مسيرتهم الوظيفية من خلال تقديم الفرص المهنية لهم.

وتمثل رسالة المؤسسة في اكتشاف مواهب الشباب السعودي ومساعدته على التطور وتمكينه ليصبح مشاركا فعالا في اقتصاد الغد من خلال خلق الفرص لتطوير المجتمع وإطلاق العنان لإمكاناته.

وتعمل على تمكين المجتمع ليتمكن أفراده من التعلم والتطور والتقدم في مجالات الأعمال والأدب والثقافة والعلوم والتكنولوجيا من خلال إنشاء حاضنات وتشجيع المؤسسات المرموقة على توفير بيئة جذابة ومحفزة.

وسعيًا لتحقيق النجاح والاستثمار في قدرات الخريجين الجدد من الجامعات السعودية والدولية، أعلنت «مسك» عن افتتاح التسجيل في أول دورة من برنامجها لتطوير الخريجين لمدة 12 شهرا، ويهدف إلى تطوير المهارات الفنية للخريجين ويمنحهم الفرص للتقدم في بيئة عملية ومتكاملة.

ويلتزم المتدرب التزاما تاما بالبرنامج ويظهر اهتمامه في أن يكون عضوًا نشطا في مسك.

وسيتم تنفيذ البرنامج على شكل متناوب وتعميمه عبر مختلف المشاريع أو مجالات التركيز.

وسيوفر هذا البرنامج خبراء لتدريب الخريجين لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم وفهم بيئة العمل وتطويرها عبر جميع كفاءات مسك.

كما يقدم باقة تنافسية تشمل الراتب والدورات التدريبية والإجازة السنوية وعضوية النادي الرياضي وتأمين طبي VIP يشمل العائلة والوالدين.

مجالات يشارك فيها الخريجون:

• البرامج (إدارة المشاريع)

• التسويق والتواصل

• الشؤون القانونية

• الشؤون الاستراتيجية

• الشؤون المالية وإدارة المخاطر

• الموارد البشرية

• التحول الرقمي

• إدارة المشتريات

النقاط الرئيسة في البرنامج:

• الموقع: الرياض، المملكة العربية السعودية

• تاريخ بدء البرنامج: 25 سبتمبر 2022

• مدة التدريب: 12 شهرا

• المستهدفون: حديثو التخرج المتفوقون

• نوع التدريب: حضوري

• المميزات: باقة تنافسية

المهارات المكتسبة:

