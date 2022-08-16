مقتل 15 جنديا سوريا في ريف حلب بغارات جوية تركية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات أفادت وكالة “سبوتنيك” بأن 15 جنديا سوريا قتلوا وأصيب آخرون بسلسلة غارات شنتها طائرات تركية على إحدى نقاط الجيش السوري المتاخمة للمنطقة الحدودية، بريف حلب الشرقي. وقالت مصادر محلية في ريف حلب للوكالة إن “أحد مواقع الجيش السوري تعرض لقصف صاروخي مصدره طائرات تركية قامت بتنفيذ 3 غارات جوية باتجاه موقع (تل جارقلي) غرب مدينة عين العرب، شمال غرب حلب”. وذكرت أن “المعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء 15 عنصرا من الجيش العربي السوري، وإصابة آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى المشافي والنقاط الطبية القريبة من المنطقة”، مبينة أنه “في وقت سابق من اليوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات قسد مع الجيش التركي أسفرت عن مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين بعد قيام قوات قسد بقصف مركز حدودي لهم بالقرب من عين العرب، الأمر الذي دفع إلى رد تركي عنيف عبر سلاح المدفعية تبعه عدة غارات من الطيران الحربي والمسير التركي”. أخبار قد تهمك

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