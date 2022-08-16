نادي الخليج يستخرج شهادة الكفاءة المالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلن نادي الخليج، قبل قليل، عن نجاح مجلس الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول على الشهادة، ما يتيح له بتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي الخليج ملتزم بالوفاء بالتزاماته بالتعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وكان نادي الخليج قد تعاقد مع أكثر من صفقة قوية في الميركاتو الصيفي، ومن أبرزها؛ أندريه بوكو، مروان الحيدري وعمر العودة، بجانب المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، أملًا في التألق بدوري المحترفين.

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ومن المقرر أن يبدأ الخليج مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، يوم 25 أغسطس.