حضانة الرياض تنمي مهارات يتيماتها في مجال التعليق الصوتي واللغات

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يعقدان مؤتمرًا صحفيًا

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