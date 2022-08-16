سفير المملكة لدى مصر يفتتح الملتقى الدولي الـ 23 لخدمات البرامج السياحية والفنادق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة، اليوم، الملتقى الدولي الـ 23 لخدمات البرامج السياحية والفنادق، الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة 60 شركة سعودية من مقدمي الخدمات التي تشمل العُمرة والسياحة والنقل والطيران والفنادق، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات المصرية.

وتجوّل السفير نقلي في المعرض المصاحب للملتقى، واستمع إلى شرحٍ عن البرامج والخدمات الجديدة التي تقدمها هذه الشركات لخدمة المعتمرين والزائرين، إضافة إلى الخدمات السياحية الأخرى.

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ونوّه سفير المملكة لدى مصر خلال الملتقى بمستوى الخدمات الجديدة والمتطورة التي تقدمها الشركات والمنصات المشاركة في المعرض، مؤكداً أن منظومة الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تعكس حجم الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتطوير المشاعر المقدسة وتقديم أفضل خدمة للمسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء المناسك، للوصول إلى المستهدف 30 مليون معتمر حتى عام 2030.

وأوضح السفير نقلي أن الملتقى يهدف إلى إيجاد التقارب وتعزيز التعاون بين الشركات المقدمة للخدمة في المملكة والشركات المسوقة للخدمة في الدول خارجها ومن بينها مصر، لافتًا الانتباه إلى أن مشاركة الشركات السعودية في هذا الملتقى إلى جانب الشركات المصرية يعكس عمق وحجم العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين.

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