اخبار الخليج – وزير الخارجية: شراكة أخوية تاريخية وثيقة ومزدهرة مع المملكة الأردنية الهاشمية

وأعرب سعادة وزير الخارجية، لدى اجتماعه اليوم في عمَّان مع معالي السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، عن اعتزازه بمسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تقدم ونماء على أسس من الود والاحترام المتبادل ووحدة الرؤى والمواقف إزاء تعزيز الأمن القومي العربي، وتدعيم فرص السلام العادل والشامل على الساحتين الإقليمية والدولية، بالشراكة مع الدول الشقيقة والحليفة.
وخلال الاجتماع، أكد الجانبان حرص حكومتي البلدين على تطوير التعاون والشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية الوطيدة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يعود بالخير والمنفعة على كلا البلدين والشعبين الشقيقين، هذا إلى جانب متابعة التنسيق وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، وفي مقدمتها محاربة التطرف والإرهاب والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، والتعاون البنَّاء في إرساء الأمن والسلام ودعم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.
حضر الاجتماع، سعادة السيد أحمد يوسف الرويعي، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومعالي السيد رامي صالح وريكات العدوان، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي، وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأردنية، والوفد المرافق لسعادة وزير الخارجية.
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