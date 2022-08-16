اخبار الخليج – الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد دور البرلمان العربي كأداة حوار جامعة لممثلي الشعوب العربية

محمد بن مسعود - الدمام - قصر القضيبية، مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية – 16 أغسطس 2022: أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك، بوصفه أداة حوار وقرار جامعة لممثلي الشعوب العربية تحت قبة واحدة.

ونوَّه معاليه في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، في خدمة قضايا الأمة العربية من خلال البرلمان العربي، والسعي لتلبية تطلعات شعوبها، وذلك من خلال الحرص على تنسيق وتوحيد المواقف بما يخدم المصالح العربية.

وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد التقى صباح اليوم (الثلاثاء – 16 أغسطس 2022) في مكتبه بقصر القضيبية، سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، حيث أشاد معاليه بإسهامات أبناء البحرين في دعم جهود وتحقيق الأهداف التي تصبو إليها المنظمات العربية والإقليمية والدولية، نظراً لما يتمتعون به من خبرات وكفاءات تؤهلهم لتولي المناصب القيادية في تلك المؤسسات المرموقة، وعلى نحو يعزز من سمعة ومكانة مملكة البحرين. كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أشاد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي بما يلقاه البرلمان العربي من دعم من قبل مملكة البحرين من خلال حرصها الدائم على التعبير عن مواقفها المساندة للعمل البرلماني العربي المشترك، مؤكداً سعيه لمواصلة الجهود الرامية إلى نصرة قضايا الأمة العربية.