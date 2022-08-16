تنبيه عاجل من البريد السعودي للعملاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أصدر البريد السعودي “سبل” اليوم الثلاثاء، تنبيها عاجلا، للعملاء بشأن العمليات الاحتيالية.
وقال في رسالة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “العملاء الأعزاء، ننبه بعدم التجاوب مع الرسائل الاحتيالية التي تنتحل صفة وهوية سبل، وتطلب سداد مبالغ أو بيانات شخصية”.
وشدد على أن وسائل تسديد خدمات سبل تكون من خلال القنوات الرسمية فقط، وتشمل: “تطبيق سبل أونلاين أو الموقع الإلكتروني الرسمي”.
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