سعر الكرتون يصل إلى 5 آلاف.. أسواق نجران تترقب تمور المواكيل والبياض الفاخرة (فيديو)

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تستعد أسواق نجران لعرض طلائع إنتاج التمور، والتي ستستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ومن أبرزها المواكيل والبياض الفاخرة.

وتعد المواكيل والبياض من أهم منتجات مزارع النخيل المنتشرة في المنطقة، وخصوصا في “رجلا، وزور وادعة، والحضن، والضيقة”، والتي تعتبر من المواقع الأكثر إنتاجا للتمور.

وأوضح محمد آل منصور أحد ملاك مزارع النخيل، لـ”أخبار24“، أن إنتاج التمور في المنطقة حاليا لم يصل إلى ذروته وأن الموجود حاليا في الأسواق هو البكاير.

وأشار إلى أن زراعة النخيل والاهتمام بالتمور لكونها موروثا للآباء والأجداد بالمنطقة، مؤكداً على أهمية استمراره باعتباره رمز الضيافة وأنها تُقدم هدايا في المناسبات.

وكشف آل منصور أن تمور نجران تعد الأغلى خصوصا المواكيل والبياض، نظراً لتميزها بقلة السكر والسمك واستمرار جودتها لمدة طويلة دون الحاجة إلى وضعها في مكان تخزين محدد أو درجة حرارة معينة.

وبين أن سعر كرتون المواكيل والبياض 20 كيلو يتراوح ما بين 1000 – 5 آلاف ريال، فيما يتراوح سعر الكيس 30 كيلو من ألفين إلى ثمانية آلاف.

ونوه بأن الحجم والشكل وطعم التمر وخلوها من القشرة تلعب دوراً مهماً في الأسعار، مشيراً إلى أنهم يبيعون إنتاجهم من خلال زيارة الراغبين إلى المزارعين أو الذهاب بها إلى سوق التمور الشهير في حي “أبا السعود” الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين من داخل المنطقة وخارجها بالتزامن مع موسم الإنتاج.

ولفت آل منصور إلى أن فسائل البياض والمواكيل في منطقة نجران نادرة، وأنهم يحرصون على المحافظة عليها وعدم التفريط فيها.

سعر الكرتون يصل إلى 5 آلاف.. أسواق #نجران تترقب تمور المواكيل والبياض الفاخرة https://t.co/U65hltD3NA pic.twitter.com/p2MB3HSfji



— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24)

سعر الكرتون يصل إلى 5 آلاف.. أسواق #نجران تترقب تمور المواكيل والبياض الفاخرة https://t.co/U65hltD3NA pic.twitter.com/p2MB3HSfji — أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) August 16, 2022

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Source akhbaar24

