بدء التسجيل في السباقات النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن 2022

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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022، اليوم (الثلاثاء)، بدء التسجيل للراغبين في المشاركة بالسباقات النهائية التي تنطلق في 24 أغسطس الجاري.

وأوضحت أن التسجيل بالسباقات النهائية، والتي يقام خلالها 234 شوطاً، سيكون متاحاً حتى نهاية يوم (الأحد) الموافق 21 أغسطس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني.

وانطلقت الأشواط التمهيدية للمهرجان الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف التاريخي، في 23 يوليو الماضي بـ356 شوطاً، لمدة 19 يوماً، فيما أقيمت أربعة أشواط للماراثون.

وتصدر ملاك الهجن السعوديون من خلال فوز 274 مالكاً، ثم جاءت الإمارات بـ 49، وقطر بـ 29، والكويت بـ 12، والبحرين وعمان بـ 9 ملاك، ومن الولايات المتحدة الأمريكية متسابق واحد.

يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يعد الأكبر عالمياً من حيث الجوائز، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 56 مليون ريال، ويتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والخليجية والدولية على مرحلتين “تمهيدية ونهائية”.



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Source akhbaar24

