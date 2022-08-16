رسميًا.. “الخليج” يُعلن حصوله على الكفاءة المالية

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أعلن نادي الخليج، اليوم (الثلاثاء) حصوله على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة. وحصل الخليج على شهادة الكفاءة المالية بعد الوفاء بالالتزامات التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022. ويستعد نادي الخليج للتواجد بالنسخة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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