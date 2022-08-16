“التجارة”: إصدار 1.2 ألف سجل تجاري في نشاط الخدمات اللوجستية

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كشفت وزارة التجارة عن وصول إجمالي عدد السجلات القائمة لنشاط الخدمات اللوجستية إلى 1.2 ألف سجلّ تجاري، مبينة أن عدد السجلات التجارية الصادرة منذ بداية العام الحالي حتى أغسطس الجاري بلغ 514 سجلًّا، بمعدل 85 سجلًّا تجاريًّا شهريًّا.

ويشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية العديد من المبادرات النوعية والتطورات التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى لتنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث أثمرت الإصلاحات التي انتهجتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، تحسين بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.

يذكر أن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أطلق العام الماضي الرخصة اللوجستية الموحدة لرفع كفاءة الأداء في القطاع اللوجستي وتسهيل الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد من الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.



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Source akhbaar24

