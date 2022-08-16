الألعاب المتنقلة بـ”منتزهات عرعر ” تدخل البهجة في نفوس الأطفال

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المناطق_واس

أسهمت الألعاب المتنقلة الاستثمارية بمنتزهات مدينة عرعر في إضفاء أجواء من البهجة والسرور في نفوس الأطفال في العطلة الصيفية، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين والمقيمين لزيارة مواقع الألعاب المختلفة.

وهيأت أمانة منطقة الحدود الشمالية 19 مضمارًا للمشي في المتنزهات والحدائق العامة بمدينة عرعر , وتتوزع مضامير المشاة والمسطحات الخضراء في عدد من المواقع داخل مدينة عرعر شملت: المساعدية، وحي المنصورية، والمسطحات الخضراء الواقعة على طريق سكاكا، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2.494.356 مترًا مربعًا.

مما يذكر أن أمانة المنطقة تُشجع على إنشاء الألعاب المتنقلة وفقاً للشروط المعمول بها بهذا الشأن عبر طرحها الفرص الاستثمارية بشكل دوري .

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Source almnatiq

