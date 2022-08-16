“الفيصل” يُسلّم الأخضر الأولمبي الميداليات الفضية (فيديو)

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سلّم رئيس اتحاد التضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لاعبو المنتخب الوطني الأولمبي الميداليات الفضية، فيما سلم المنتخب التركي الميدالية الذهبية ببطولة التضامن الإسلامي.

وُهزم المنتخب الوطني الأولمبي على يد نظيره التركي بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم (الثلاثاء) ضمن نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

واكتفى المنتخب السعودي الأولمبي بقيادة سعد الشهري بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية بعد نتائج مميزة في مشوار البطولة.

وسجل ميتيهان هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب التركي عند الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعدما استغل كرة مرتدة من الدفاع السعودي ووضعها في الشباك.

وحاول الأخضر الأولمبي تعديل النتيجة عن طريق هيثم عسيري وأحمد الغامدي ومحمد القحطاني ولكن دون جدوى.

وأجرى سعد الشهري تبديلين بنزول سد الناصر ونواف القميري بدلًا من محمد القحطاني وخالد دغريري في محاولة لتنشيط الفريق.

وحافظ المنتخب التركي على تقدمه بهدف نظيف حتى نهاية المباراة ليتوج بالميدالية الذهبية ويحصد المنتخب الوطني السعودي الميدالية الفضية.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد التضامن الإسلامي يسلّم عناصر المنتخب السعودي الميداليات الفضية

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