عام / جامعة طيبة تعلن عن قبول الدفعة الثانية من المتقدمين في برامج الجامعة الأكاديمية بالمدينة المنورة والفروع بالمحافظات

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المدينة المنورة 18 محرم 1444هـ الموافق 16 أغسطس 2022م واسأعلنت جامعة طيبة عن قبول الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المتقدمين على الترشيح للقبول في برامج الجامعة الأكاديمية بالمدينة المنورة والفروع بالمحافظات وذلك ابتداءً من الغد، وترقية قبول المقبولين في الدفعة الأولى.وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة الدكتور رياض اللهيبي أن قبول الدفعة الثانية إلكترونياً وترقية قبول من تم استدعاؤهم في الدفعة الأولى تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني والتي شددت على تطبيق الخطط والآليات المعتمدة لقبول الطلاب والطالبات المتقدمين على الترشيح بالجامعة للعام الجامعي 1444هـ وفق المقاعد الشاغرة والتي تضمن رفع نسبة شفافية وعدالة القبول.وبين أنه جرى زيادة عدد المقاعد في التخصصات النوعية والتي تمثلت في التخصصات الصحية والهندسية والعلمية وتخصصات إدارة الأعمال والكليات التطبيقية وذلك لزيادة فرصة القبول لدى الطلاب والطالبات في البرامج والتخصصات التي تلبي احتياج سوق العمل والمتوافقة مع قرارات مجلس شؤون الجامعات.وتجري آليات وخطوات القبول بالجامعة إلكترونياً ولا تستدعي حضور المتقدمين إلى الجامعة، ويأتي قبول الدفعة الثانية بشكل مباشر دون الحاجة إلى تأكيد القبول وفق ترتيب الرغبات التي تم تأكيدها من قبل المتقدمين، فيما تتيح العمادة لجميع المتقدمين والمتقدمات فرصة تقديم طلب إخلاء الطرف من الجامعة .// انتهى//19:48ت م0133





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