نقل رضيع سعودي عبر الإخلاء الطبي من إسطنبول إلى الرياض

بمتابعة من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نقلت القنصلية السعودية في إسطنبول، بالتنسيق مع وزارة الصحة، طفل سعودي يبلغ من العمر "شهرين" للرياض عبر الإخلاء الطبي. حيث تعرض لوعكة صحية أثناء وجوده مع ذويه في تركيا. وأشارت القنصلية، أن قرار الإخلاء جاء إنه إنفاذا لتوجيهات القيادة في خدمة المواطنين.



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