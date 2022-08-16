إمارة الرياض تنشر حكما بإدانة مقيم في قضية غسل أموال

​أصدر أمير منطقة الرياض بالنيابة أمره للجهات المختصة باعتماد إنفاذ الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المكتسب للصفة النهائية القاضي بثبوت إدانة/ السيد عماد الدين سليمان "مصري الجنسية" بقضية غسل أموال، والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع إيقاف سنة، ومصادرة المبلغ المالي البالغ 837,751 ريالاً، ونشر الحكم على نفقته وإبعاده عن البلاد.



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