إقرار ضوابط تأمين الملابس العسكرية وقواعد برنامج الكفاءات والمتعاقدين

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، ضوابط تأمين الملابس العسكرية، كما وافق على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.

محادثات ورسائل سياسية

وتناول مجلس الوزراء خلال الجلسة، مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من رئيس بنغلاديش، ورئيس كوستاريكا، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من رئيس الوزراء الباكستاني.

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن المجلس استعرض كذلك تقارير عن تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها.

تنمية المحتوى المحلي

وقدّر مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتعظيم أثره الاقتصادي في الناتج المحلي، لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، ومن ذلك ما حققه القطاع الزراعي من ارتفاع يُعد الأعلى في تاريخه؛ متجاوزاً 72 مليار ريال، وبمعدل نمو وصل إلى ( 7.8 % ) مقارنة بالعام السابق.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- التباحث في مشروع اتفاقية مع مجلس الصحة الخليجي.

- التباحث حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون مع الإيسيسكو.

- التباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم لإطلاق المرصد العربي للترجمة بين المملكة ومنظمة الألكسو.

- الموافقة على اتفاقيتين في مجالي توظيف العمالة والعمالة المنزلية مع جمهورية بوروندي.

- التباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق ومستقبل النقل.

- التباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية.

- مذكرة تفاهم بين النيابة السعودية ووزارة العدل الجزائرية.

- التباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.

- الموافقة على ضوابط تأمين الملابس العسكرية.

- الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.

- تجديد عضوية الدكتور عبدالحميد بن عبدالله الحرقان (رئيساً)، والدكتور عبداللطيف بن محمد آل الشيخ، والدكتور عبدالرحمن بن أحمد الماجد، في اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتعيين الدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي، والدكتور عبدالرحمن بن مشبب الأحمري عضوين في اللجنة.

- اعتماد الحسابات الختامية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة العامة للمنافسة.

الترقيات

ــ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله الدعفس إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (15) بوزارة المالية.

ــ ترقية علي بن عائض بن قداح القحطاني إلى وظيفة (مستشار اقتصادي أول) بالمرتبة (15) بوزارة المالية.

ــ ترقية عبدالعزيز بن محمد المانع إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية المهندس عادل بن محمد العقل إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (14) بوزارة الصحة.

ــ ترقية أحمد بن محمد بن بلعوص إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (14) بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.