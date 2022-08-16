أمر ملكي بترقية 624 من أعضاء النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية 624 عضوا على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة. ورفع النائب العام، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر، ومتابعة وإشراف مباشر منهما، سائلاً المولى عز وجل أن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المترقين لخدمة وطنهم، مهنئاً إياهم على هذه الثقة الملكية الكريمة والغالية. وحث النائب العام منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهد والعمل وفق خطط واستراتيجيات النيابة العامة بما يضمن جودة العمل وفق تطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.



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