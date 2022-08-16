مدير بيئة عسير يلتقي مسؤول وزارة الصناعة بالمنطقة الجنوبية

استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني بمكتبه صباح اليوم مسؤول القطاع الجنوبي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية محمد بن سليمان القحطاني للتنسيق الأفقي في آلية التراخيص والإشتراطات البيئة الواجب توافرها على المصانع والتقيد بها.

وتمت مناقشة بعض الاختصاصات الخاصة بإدارة البيئة بالفرع وكذلك تم استعراض دور المراكز البيئية في بالمنطقة وآلية إصدار التراخيص البيئية وفق اللوائح والأنظمة والتكامل بين فرع الوزارة والمراكز البيئة بالمنطقة.

من جهة أخرى، كرم الويمني عدد من الموظفين والمكلفين من فرع الوزارة القائمين على فعاليات القافلة الزراعية الارشادية التي اقيمت مؤخراً في عسير بوسط مدينة أبها، فيما كرم أيضا 56 متدربا ضمن مشروع الوزارة الذي يهدف إلى تقديم خدمات تأهيل المستفيدين في الثروة الحيوانية ورفع القدرة الاحترافية لمربي الأغنام من الجنسين وتغيير طرق التربية التقليدية إلى طرق وأنظمة حديثة في التربية، وتطوير مهنة تربية الأغنام عبر رفع الناتج الحيواني من اللحوم والألبان، ورفع دخل المربي من خلال زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، عبر حقيبة تدريبية تشمل عدة مهارات متعلقة بإدارة وتشغيل منتجات مشاريع تربية الماشية وإدارة خدماتها وتحسين عمليات التسويق والمبيعات بكامل تفاصيلها بالاستعانة بخبرات تدريبية عالية المستوى، يسهم في استدامة الأمن الغذائي.

ويستهدف البرنامج بالمملكة 5000 آلاف متدرب منهم 1000 مربية.