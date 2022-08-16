شكرا لقرائتكم خبر مصرع قائد طائرة خفيفة بعد إقلاعها من مطار الثمامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي قائد طائرة رياضية خفيفة مصرعه أمس إثر سقوطها بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الثمامة في الرياض.

وأوضح مكتب تحقيقات الطيران، أنه تلقى صباح الثلاثاء، بلاغا عن تعرض طائرة رياضية خفيفة من نوع (تكنام) لحادث بعد الإقلاع من مطار الثمامة.

وقال المكتب في بيانه: إن المعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة أقلعت من مطار الثمامة حوالي الساعة 6:30 صباحا وعلى متنها قائدها «طيار متدرب» سعودي الجنسية في رحلة تدريبية، وإنه بعد الإقلاع بخمس دقائق جرى إرسال نداء استغاثة من قائد الطائرة وفقد الاتصال، عقب ذلك جرى إرسال طائرة بحث من أكاديمية الطيران وحدد موقع الحطام على مسافة 5 كلم شمال مطار الثمامة.

وبين المكتب أن الجهات الأمنية المعنية توجهت مباشرة إلى موقع الحادث لتجد قائد الطائرة قد فارق الحياة، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات ومسببات الحادث.