اخبار الخليج – عاهل المملكة الأردنية الهاشمية يستقبل وزير الخارجية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، صباح اليوم، بقصر الحسينية في عمان، سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمناسبة زيارته للأردن، وذلك بحضور معالي السيد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

وفي بداية اللقاء نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى أخيهما صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وتمنياتهما لجلالته بموفور الصحة والعافية، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق دوام النمو والازدهار ومزيدًا من الأمن والاستقرار.

وحمّل جلالة العاهل الأردني، سعادة وزير الخارجية تحيات جلالته وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بما يربط بين البلدين من أواصر الأخوة والمودة والتفاهم المشترك، مؤكدًا حرص المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على مواصلة الجهود الأخوية المشتركة لتطوير وتنمية علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق والتشاور تجاه مختلف التحديات الإقليمية والدولية، لكل ما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين، وتعزيز الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن تمنيات جلالته لمملكة البحرين بالمزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، سعادة السيد أحمد يوسف الرويعي، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية.