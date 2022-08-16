محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت بلدية المحرق عن إغلاق مؤقت لحديقة المحرق الكبرى وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لها ابتداءً من اليوم. ودعت البلدية للإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة بمختلف مناطق محافظة المحرق عبر هاتف رقم 17984027 أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل».

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – إغلاق مؤقت لحديقة المحرق الكبرى بدءا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.